Şampiyon Yayla Avcılık Atıcılık

Güzelyurt Darts Birliği'nin 2019-2020 Darts Sezonu Beşli Darts Etkinliği şampiyonu Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü olurken, Erciyes Tesisatçılık Darts Takımı ikinci oldu

İsmet KARAOSMAN

Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB) 2019-2020 Darts Sezonu Beşli Darts Etkinliğişampiyonu Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü oldu.

Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB) 2019-2020 Darts Etkinliği final ve üçüncülük maçları ile tamamlandı. Üçüncülük maçıAlpcansTowers Game CentreDarts Takımı, Garanti Hellimleri Zümrütköy SK arasında, final maçı ise Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü ve Erciyes Tesisatçılık Darts Takımları arasında yapıldı.

Final maçında birinci ve ikinci periyotta çok çekişmeli maçlar oynanmasına rağmen 3.periyottan sonra Yayla Av.At.SK maça ağırlığını koydu ve maçı 13 - 7 alarak sezon şampiyonluğunu ilan etti. Üçüncülük maçını ise AlpcansTowers Game CentreDarts Takımı Garanti Hellimleri Zümrütköy SK takımını 13 - 0 yenerek sezonun üçüncülüğünü elde etti.

Maçların sonucunda tüm sporcular birbirlerini kutlayıp tebrik ederlerken birbirlerine hayırlısı olsun dileklerinde bulunup başarılar dilediler.

GDB Başkanı Emir Kasapoğlu ise sezon sonuna kadar mücadele edip dereceye giren tüm takım ve sporcularını tebrik edip kutladı ve herkese teşekkür ve saygılarını sundu.

