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Ozanköy ve Değirmenlik liderliğe attılar

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin üçüncü hafta maçları sonunda “A” grubunda Ozanköy, B” grubunda ise Değirmenlik haftayı lider tamamladılar

Ozanköy ve Değirmenlik liderliğe attılar
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.
12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Güzelyurt Darts Birliği ve Ozanköy haftayı galip kapattı. “B” grubunun üçüncü hafta maçlarında Gönyeli, Diamond Child ve Değirmenlik rakiplerini mağlup etti. “A” grubunda Ozanköy, “B” grubunda Değirmenlik haftayı lider kapatan takımlar oldular.
Üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu
Mağusa Kültür Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 5-11
Göçmenköy-Ozanköy: 7-9
MesaryaDarts B.-VadiliDarts D.(Ertelendi)
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu
Gönyeli- KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 13-3
Taşkınköy-Diamond Child: 3-13
Değirmenlik-Düzova: 12-4
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU
TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Ozanköy                              3          2          0          1          32        16        6          16
2.Güzelyurt Darts Birliği       3          2          0          1          31        17        6          14
3.Vadili Darts Derneği           2          2          0          0          21        11        6          10
4.Mağusa Kültür Derneği      3          2          0          1          28        20        6          8
5.Göçmenköy                                     3          0          0          3          14        34        0          -20
6.Mesarya Darts Birliği          2          0          0          2          2          30        0          -28
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” PUAN DURUMU
TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Değirmenlik                         3          3          0          0          34        14        9          20
2.Diamond Child                   3          2          0          1          33        15        6          18
3.Taşkınköy                            3          2          0          1          27        21        6          6
4.Gönyeli                                3          2          0          1          26        22        6          4
5.KKTC Fenerbahçeliler D.   3          0          0          3          14        34        0          -20
6.Düzova                                3          0          0          3          10        38        0          -28
 
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