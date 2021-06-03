Minareliköy’de hedef şampiyonluk

Minareliköy Darts Takımı, Cemal Gingi kaptanlığındaki iddialı kadrosuyla, şampiyonluk hedefiyle antrenmanlara başlarken, haftada 2 gün antrenman yapıyor

Pandemi süreci sonrasında Minareliköy Darts Takımı da iddialı kadrosuyla, şampiyonluk hedefiyle antrenmanlara başladı.

Minareliköy Darts Takımından antrenmanlara başlanması ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Şampiyonluklar yaşamış darts takımımız hayırlısı ile antrenmanlara başladı. Gerek geçmişte oynadıkları takımlarda, gerekse köyümüz takımında çok güzel başarılar biriktirmiş arkadaşlardan kurulu takımımızdan bu yıl da şampiyonluk bekliyoruz.

Eski başkan ve üyelerinin çok fazla emeğinden dolayı da onlara da teşekkür ederiz. Hasan Kıbrıslı abimizi anar, Hasan Güneşel abimize de sonsuz teşekkürü borç biliriz. Yönetim kurulu üyemiz, Polat Efendi’ye teslim ettiğimiz darts takımımızın şampiyonluğa ulaşacağından eminiz.

Uluslararası çok ciddi başarılara sahip, dünya basınında önemli rol oynayan gazetelerde boy gösteren kaptanımız Cemal Gingi ve takımın devamında Kurtuluş Gamla, Salim Özeren, Halil Kara, Sadık Örel, Faik Amcaoğlu, Özdem Özdemir’e şimdiden başarılar dileriz.

Bay, bayan tüm köylümüzü Pazartesi ve Perşembe antrenmanlarına bekleriz. Haziran’da başlayacak maçlarımızı da ileriki tarihlerde sizinle paylaşacağız.”

