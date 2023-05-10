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Mevlevi’de dartlar Vedat Sabancı için atılacak

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Mevlevi’de dartlar Vedat Sabancı için atılacak
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Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 12.Ayak Vedat Sabancı Açık Anı Darts Turnuvası 12 Mayıs 2023 cuma akşamı Mevlevi Spor Kulübü Lokalinde saat:20:30'da gerçekleşecek.
Güzelyurt Darts Birliği organizasyonunda ve Sabancı Ailesi sponsorluğunda gerçekleşecek turnuvaya tüm darts sevenlerin katılımı beklenmekte.
 
 
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