Mevlevi’de dartlar Vedat Sabancı için atılacak

Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 12.Ayak Vedat Sabancı Açık Anı Darts Turnuvası 12 Mayıs 2023 cuma akşamı Mevlevi Spor Kulübü Lokalinde saat:20:30'da gerçekleşecek.
Güzelyurt Darts Birliği organizasyonunda ve Sabancı Ailesi sponsorluğunda gerçekleşecek turnuvaya tüm darts sevenlerin katılımı beklenmekte.
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