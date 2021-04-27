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Mesarya’nın kararı Sertoğlu

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Mesarya Spor Kulübü'nün başkanı Halil Topaloğlu bir açıklama yaparak,zor dönemde elini taşın altına koymaktan hiç çekinmeyen Hasan Sertoğlu'na destek vereceğiz dedi

Mesarya’nın kararı Sertoğlu
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Mesarya Spor Kulübü'nün başkanı Halil Topaloğlu bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Halil Topaloğlu’nun açıklaması şöyle:
“5 Haziran’da yapılacak olan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu’na Mesarya SK olarak destek vereceğimizi bildiririm.
Kurulduğumuz günden itibaren her zaman bize yardımcı olan Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk futbolunu bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıdı. Tüm kulüplere eşit duran ve yardımcı olan Hasan Sertoğlu, bu zor dönemde elini taşın altına koymaktan da hiç çekinmedi.
Biz kulüpler için çabaladığı için Sn. Hasan Sertoğlu’nu ve ekibinin bir dönem daha Kıbrıs Türk futboluna hizmet vermelerinden mutluluk duyarız. Yapılacak olan genel kurulda her iki adaya da başarılar dilerim. Umarım sonunda Kıbrıs Türk futbolunun kazanacağı bir genel kurul olur.”
 
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