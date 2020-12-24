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Liderlikler Vadili ve Taşkınköy’ün

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Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’ne devam edilirken, “A” grubunda Güzelyurt Darts Birliği ve VadiliDarts Derneği, “B” grubunda Gönyeli ve Taşkınköy rakiplerini mağlup etti.Vadili ve Taşkınköy haftayı lider tamamladılar

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Liderlikler Vadili ve Taşkınköy’ün
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’ne önceki gün oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.
12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Güzelyurt Darts Birliği ve VadiliDarts Derneği, “B” grubunda Gönyeli Spor Kulübü ve Taşkınköy rakiplerini mağlup etti.
İki karşılaşmanın ertelendiği haftada A grubunda VadiliDarts Derneği, “B” grubunda Taşkınköyhaftayı lider tamamladı.
İkinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu
Güzelyurt Darts Birliği-Göçmenköy: 16-0
Ozanköy-VadiliDarts Derneği: 7-9
Mağusa Kültür Derneği- MesaryaDarts Birliği (Ertelendi)
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu
Diamond Child-Gönyeli: 7-9
Düzova-Taşkınköy:  3-13
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Değirmenlik (Ertelendi)
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU                                  
TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Vadili Darts Derneği           2          2          0          0          21        11        6          10
2.Ozanköy                             2          1          0          1          23        9          3          14
3.Güzelyurt Darts Birliği        2          1          0          1          20        12        3          8
4.Mağusa Kültür Derneği      1          1          0          0          9          7          3          2
5.Mesarya Darts Birliği          1          0          0          1          0          16        0          -16
6.Göçmenköy                        2          0          0          2          7          25        0          -18
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU                  
TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Taşkınköy                            2          2          0          0          24        8          6          16
2.Diamond Child                   2          1          0          1          20        12        3          8
3.Değirmenlik                         1          1          0          0          12        4          3          8
4.Gönyeli                                2          1          0          1          13        19        3          -6
5.KKTC Fenerbahçeliler D.   1          0          0          1          5          11        0          -6
6.Düzova                                2          0          0          2          6          26        0          -20
 
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