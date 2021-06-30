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Liderler doludizgin gidiyor

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Sekizinci haftanın geride kaldığı Dart Birinci Ligde “A” grubunda VadiliDarts Derneği, “B” grubunda Diamond Child lider durumda bulunurlarken, haftayı galip kapattılar

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Liderler doludizgin gidiyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.
Sekizinci haftanın geride kaldığı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda VadiliDarts Derneği, “B” grubunda Diamond Child lider durumda bulunuyor.
Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu
Güzelyurt Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 16-0
VadiliDarts Derneği-MesaryaDarts Birliği: 13-3
Ozanköy S.K.-Göçmenköy S.K.: 9-7
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu
KKTC Fenerbahçeliler Derneği -Gönyeli S.K.: 0-16
DıamondChıldDarts Derneği-Taşkınköy S.K.: 12-4
Düzova S.K.-Değirmenlik S.K.: 5-11
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” PUAN DURUMU        
TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Vadili Darts Derneği           8          7          0          1          97        31        21        66
2.Güzelyurt Darts Birliği       8          7          0          1          102      26        21        76
3.Mağusa Kültür Derneği      8          4          1          3          62        66        13        -4
4.Ozanköy S.K.                      8          4          0          4          56        72        12        -16
5.Göçmenköy S.K.                 8          1          1          6          46        82        4          -36
6.Mesarya Darts Birliği          8          0          0          8          21        107      0          -86                                                                                                         
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Diamond Child                   8          7          0          1          98        30        21        68
2.Değirmenlik S.K.                8          6          0          2          78        50        18        28
3.Gönyeli S.K.                       8          6          0          2          78        50        18        28
4.Taşkınköy S.K.                    8          4          0          4          58        70        12        -12
5.KKTC Fenerbahçeliler D.   8          1          0          7          41        87        3          -46
6.Düzova S.K.                                    8          0          0          8          31        97        0          -66
 
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