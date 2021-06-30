Liderler doludizgin gidiyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.
Sekizinci haftanın geride kaldığı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda VadiliDarts Derneği, “B” grubunda Diamond Child lider durumda bulunuyor.
Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu
Güzelyurt Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 16-0
VadiliDarts Derneği-MesaryaDarts Birliği: 13-3
Ozanköy S.K.-Göçmenköy S.K.: 9-7
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu
KKTC Fenerbahçeliler Derneği -Gönyeli S.K.: 0-16
DıamondChıldDarts Derneği-Taşkınköy S.K.: 12-4
Düzova S.K.-Değirmenlik S.K.: 5-11
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Vadili Darts Derneği 8 7 0 1 97 31 21 66
2.Güzelyurt Darts Birliği 8 7 0 1 102 26 21 76
3.Mağusa Kültür Derneği 8 4 1 3 62 66 13 -4
4.Ozanköy S.K. 8 4 0 4 56 72 12 -16
5.Göçmenköy S.K. 8 1 1 6 46 82 4 -36
6.Mesarya Darts Birliği 8 0 0 8 21 107 0 -86
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Diamond Child 8 7 0 1 98 30 21 68
2.Değirmenlik S.K. 8 6 0 2 78 50 18 28
3.Gönyeli S.K. 8 6 0 2 78 50 18 28
4.Taşkınköy S.K. 8 4 0 4 58 70 12 -12
5.KKTC Fenerbahçeliler D. 8 1 0 7 41 87 3 -46
6.Düzova S.K. 8 0 0 8 31 97 0 -66
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