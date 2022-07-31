Lefkoşa Darts Birliği tombalası yoğun ilgi görüyor!

Lefkoşa Darts Birliği’nin, tombalası yoğun ilgi görmeye başladı.Lefkoşa Darts Birliği’nin,YenicamiAğdelen Kulübü Lokali’nde, her pazartesi gecesi gerçekleştirmiş olduğu tombala geceleri, tombala severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda ülkemizin usta müzisyenlerinden Mustafa Alkapon’un da sahne aldığı Lefkoşa Darts Birliği tombala geceleri saat: 20.00 da Mustafa Alkapon’un sahne almasıyla başlıyor. Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı ve yönetim kurulu tarafından organize edilen tombala geceleri’nde gecenin sunuculuğunu başkan Turgut Çalıcı gerçekleştiriyor. Başkan Çalıcı ülkemiz de ve Lefkoşa da bulunan tüm tombala severleri Lefkoşa Darts Birliği tombalasına davet ederken, bugüne kadar da destek olan herkese tek, tek teşekkür etti.



