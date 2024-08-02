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LDB’den Ferdi Lig organizasyonu

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LDB’den Ferdi Lig organizasyonu
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Lefkoşa Darts Birliği (LDB) beş haftalık ferdi lig organize etti. Organize edilen ferdi lig Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu kuralları çerçevesinde oynanmaya başlandı. Lefkoşa Darts Birliği, Yaz mevsiminde olmamızdan dolayı ferdi lige, şort ve spor ayakkabı ile katılma hakkı tanıdı. Organize edilen ferdi lig, Lefkoşa Darts Birliği lokâlinde başlarken, 07, 14, 21, 28 Ağustos Çarşamba günlerinde de yapılacak. Ödüllü olan ferdi lig sonunda birinciye, ikinciye ve üçüncüye plâket verilecek. Para ödülleri ise ilk 8’e giren dartsçılara verilecek.
 
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