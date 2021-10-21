LDB 13. Yıl Turnuvası düzenleyecek

Lefkoşa Darts Birliği (LDB) 13. kuruluş yıl dönümü nedeniyle darts turnuvası gerçekleştirecek.
Lefkoşa Darts Birliği 13. Yıl Turnuvasını bu yıl çiftler turnuvası olarak gerçekleştirecek.Tüm dartsçılara açık olacak olan 13. Yıl Turnuvası, 01 Kasım 2021’de Yenicami Spor Kulübü lokalinde saat:19.30’da başlayacak.
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