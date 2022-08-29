KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Turnuvası’nda gruplar belirlendi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Carlsberg 5’li takımsal yaz liginde gruplar belirlendi.

Lefkoşa’da ilk kez tek leg üzerinden yapılacak 5’li takımsal yaz ligi 6 Eylül’de start alıyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala,lige katılacak 14 takım kaptanları eşliğinde kura çekimi KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası, takımlar A ve B olmak üzere 2 grupta yerlerini aldılar.

Yaz Ligi ile ilgili son hazırlıklar tamamlanmış olup, lige katılan takımların ve darts camiasının heyecanlı bekleyişi devam etmekte.



A Grubu: B Grubu

Carlsberg Arden Gıda

Gülenler İnşaat Mesarya Lions

Fenerbahçeliler Derneği Lefkoşa Darts Birliği

Yönlüer Lastik Legends

Ultra Garava Gommalar1

Düzova Ballı Market

Erciyes Saatcilik Gommalar 2



