KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Turnuvası’nda gruplar belirlendi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Carlsberg 5’li takımsal yaz liginde gruplar belirlendi.
Lefkoşa’da ilk kez tek leg üzerinden yapılacak 5’li takımsal yaz ligi 6 Eylül’de start alıyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala,lige katılacak 14 takım kaptanları eşliğinde kura çekimi KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası, takımlar A ve B olmak üzere 2 grupta yerlerini aldılar.
Yaz Ligi ile ilgili son hazırlıklar tamamlanmış olup, lige katılan takımların ve darts camiasının heyecanlı bekleyişi devam etmekte.
A Grubu: B Grubu
Carlsberg Arden Gıda
Gülenler İnşaat Mesarya Lions
Fenerbahçeliler Derneği Lefkoşa Darts Birliği
Yönlüer Lastik Legends
Ultra Garava Gommalar1
Düzova Ballı Market
Erciyes Saatcilik Gommalar 2
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