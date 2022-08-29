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KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Turnuvası’nda gruplar belirlendi

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Turnuvası’nda gruplar belirlendi
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Carlsberg 5’li takımsal yaz liginde gruplar belirlendi.
Lefkoşa’da ilk kez tek leg üzerinden yapılacak 5’li takımsal yaz ligi 6 Eylül’de start alıyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala,lige katılacak 14 takım kaptanları eşliğinde kura çekimi KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası, takımlar A ve B olmak üzere 2 grupta yerlerini aldılar.
Yaz Ligi ile ilgili son hazırlıklar tamamlanmış olup, lige  katılan takımların ve darts camiasının heyecanlı bekleyişi devam etmekte.
 
A Grubu:                                B Grubu    
Carlsberg                                Arden Gıda
Gülenler İnşaat                       Mesarya Lions
Fenerbahçeliler Derneği          Lefkoşa Darts Birliği
Yönlüer Lastik                       Legends
Ultra Garava                          Gommalar1
Düzova                                   Ballı Market
Erciyes Saatcilik                     Gommalar 2
 
 
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