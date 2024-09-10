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Kıbrıs Dart Derneği faaliyete geçti

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Kıbrıs Dart Derneği faaliyete geçti
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Kıbrıs Dart Derneği Birinci Olağan Genel Kurulu 07 Eylül 2024 tarihinde kurucu üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Gerek darts Camiasına, gerek gençlere yönelik çalışmaları ile dikkat çeken ve gerekse ülke genelinde yaptıkları birçok başarılı dernek yöneticilikleri yapan yönetim kurulu üyelerinden oluşan kurumsal bir yapıya sahip olan dart derneği bugünden itibaren adından çokca söz ettireceğe benziyor.
Yapılan Başkanlık seçiminde kurucu üyelerin tümünün oylarını alan Servet Şahan derneğimizin Kurucu Başkanı oldu. Genel Sekreter Mustafa Mehmet Dereboylu olurken, Veznedarlığa Orçun Bayram, Darts Faaliyet Sorumluluğuna Evrim Kamalı, Sekreterliğe Resa Budak, Darts Sporcu Sorumluluğuna Çağın Garanti ve Darts Malzeme Teminine Fatih Köse getirildi.
Dernek Yedek Üyelerimiz ise; Yaşar Sapsızoğlu, Yusuf Zeki Turan, Yılmaz Hacıoğulları, Ahmet Altunç, Süleyman Fidaner, Salih Sütcüler , Mehmet Sütcüler ve Bulut Şahmaran oldu.
 
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