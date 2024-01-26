Kemal Demirciler anısına oynadılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı, Dr. Kemal Demirciler anısına Perşembe günü KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde gerçekleştirildi.

Turnuva öncesi Kemal Demirciler için saygı duruşunun ardından annesi Serpin Hanım’ın duygu yüklü konuşması ve Dernek Başkanı Tolga Ahmet Raşit’in konuşmasının ardından 49 sporcu ve ailelerinin katılımı ile turnuva başladı.

Gece sonunda dereceye giren ve yan ödülleri kazanan sporculara ödüllerini dernek başkanı Tolga Ahmet Raşit, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gülmez, Ahmet Bayram Sefer ve Orçun Bayram takdim etti.

Turnuvanın yapılmasında emeği geçen Serpin Onay, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu ve Mustafa Dereboylu’ya teşekkür edildi. Dereceler ve yan ödüller şu şekilde oluştu:



Şampiyon: Cemal Gingi

İkinci: Ali Amcaoğlu

Üçüncü: Faik Amcaoğlu

Dördüncü: Hasan Bozbeyli



Yan ödüller

En yüksek sayı atan: Serkan Öztoygar (2x180)

En yüksek sayıdan bitiren: Hasan Bozbeyli (146)

En az dartsta bitiren: Cemal Gingi (15 ok)

Göbek finiş: Mustafa Koloz

