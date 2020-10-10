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Kasapoğlu: Dart sporunun yayılması için çalışacağız

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Emir Kasapoğlu, geride kalan sezonu değerlendirirken, yeni sezona yönelik hedeflerini açıklayıp, şampiyon Yayla Avcılık Atıcılık Kulübünü tebrik ederken, Güzelyurt bölgesinde dart sporunun yayılması için çalışacaklarını söyledi

Kasapoğlu: Dart sporunun yayılması için çalışacağız
İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt Darts Birliği (GDB) başkanı Emir Kasapoğlu, geride kalan sezonu değerlendirirken, yeni sezona yönelik hedeflerini açıkladı.
Güzelyurt Darts Birliği’nde yeniden başkanlığa seçilen Emir Kasapoğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Güzelyurt Darts Birliği olarak zorlu ve sıkıntılı bir sezonu başarıyla tamamladık. Ben etkinliklerimizde mücadele eden tüm sporcu ve takımlarımızı yürekten kutlarım. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Yayla Avcılık Atıcılık Kulübünü ise ayrıca tebrik ederim.
Umarım yeni sezonda sağlık koşulları daha elverişli olur ve daha başarılı – daha çok etkinlikler organize ederiz.
Güzelyurt  Darts  Birliği olarak bölgemizde dart sporunun gelişmesi ve yayılması için çalışmalarımızı artıracağız.”
 
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