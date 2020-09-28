Karaosman’a ödül

Güzelyurt Darts Birliği,Darts Şampiyonası ödül gecesinde spor yazarımız İsmet Karaosman’ı da birliğin etkinliklerine yaptığı katkılardan dolayı ödüllendirdi

Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB),2019-2020 Darts Sezonu tamamlandıktan ödül gecesi düzenlemişti.

Güzelyurt Darts Birliği başkanı Emir Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri dereceye girenlere kupalarını takdim ederken, spor yazarımız İsmet Karaosman da gecede ödüllendirildi.

Birliğin etkinliklerine yaptığı katkılardan dolayı onore edilen İsmet Karaosman’a ödülünü, Güzelyurt Darts Birliği başkanı Emir Kasapoğlu verdi.

İsmet Karaosman ödülünü aldıktan sonra Güzelyurt Darts Birliği başkanı Emir Kasapoğlu’na teşekkür ederken, birliğe bundan sonraki aktivitelerinde de balarılar diledi.

