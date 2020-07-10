En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
10 0
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
9 0
 
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
8 0
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
35 0
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
361 0
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
119 0
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
29 0
banner460

İkinci ayakta şampiyon Tony

banner27

Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayağı yapılırken, final maçında Murat Çınaroğlu’nu mağlup eden Tony Stone ikinci ayağın şampiyonu oldu. Murat Çınaroğlu ise lider oldu

İkinci ayakta şampiyon Tony
10 Temmuz 2020 Cuma 14:45

Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayağı yapıldı. Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayağı yapıldı.

Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Murat Çınaroğlu ile karşılaşan Tony Stone ikinci ayağın şampiyonu oldu. Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Güney Özçevik ile ‘Faik Amcaoğlu’ üçüncülüğü elde etti.

Sekiz ayaklı Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakalarında Tony Stone şampiyon olmasına rağmen son ilk iki ayakta elde ettiği puanlarla Murat Çınaroğlu genel klasmanda 32 puanla zirveye yerleşti.

Genel klasman sıralamasında ikinci ayaktan sonra oluşan puan tablosu aşağıdaki gibidir.

SPORCU ADI

1.HAFTA

2.HAFTA

1

Murat Çınaroğlu

16

16

    32

2

Elmas Çocuk

20

7

27

3

Tony Stone

5

20

25

4

Serkan Can

12

5

17

5

Berk Mohaç

9

5

34

6

Hakan Boral

7

7

14

7

Güney Özçevik

5

9

14

8

Ali Çamlıbelli

7

5

12

9

Hüseyin Moda

7

5

12

10

Sedat Sedatgil

7

5

12

11

Mahmut Çınar

5

7

12

12

Faik Amcaoğlu

0

12

12

13

Ertuğrul Kaya

5

5

10

14

Ali Kasapoğlu

5

3

8

15

Tonguz Çakmak

5

3

7

16

Fatih Köse

0

7

5

17

Mehmet Barani

0

5

5

18

Mehmet Tamer Kaya

0

5

5

banner342
Darts Federasyon Kupası da Minareliköy’ün
Darts Federasyon Kupası da Minareliköy’ün
46 0
Minareliköy – Lefkoşa finali
Minareliköy – Lefkoşa finali
33 0
Dartsta gözler yarı finalde
Dartsta gözler yarı finalde
60 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.