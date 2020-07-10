İkinci ayakta şampiyon Tony

Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayağı yapılırken, final maçında Murat Çınaroğlu’nu mağlup eden Tony Stone ikinci ayağın şampiyonu oldu. Murat Çınaroğlu ise lider oldu

Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayağı yapıldı. Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayağı yapıldı. Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Murat Çınaroğlu ile karşılaşan Tony Stone ikinci ayağın şampiyonu oldu. Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Güney Özçevik ile ‘Faik Amcaoğlu’ üçüncülüğü elde etti. Sekiz ayaklı Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakalarında Tony Stone şampiyon olmasına rağmen son ilk iki ayakta elde ettiği puanlarla Murat Çınaroğlu genel klasmanda 32 puanla zirveye yerleşti. Genel klasman sıralamasında ikinci ayaktan sonra oluşan puan tablosu aşağıdaki gibidir. SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 1 Murat Çınaroğlu 16 16 32 2 Elmas Çocuk 20 7 27 3 Tony Stone 5 20 25 4 Serkan Can 12 5 17 5 Berk Mohaç 9 5 34 6 Hakan Boral 7 7 14 7 Güney Özçevik 5 9 14 8 Ali Çamlıbelli 7 5 12 9 Hüseyin Moda 7 5 12 10 Sedat Sedatgil 7 5 12 11 Mahmut Çınar 5 7 12 12 Faik Amcaoğlu 0 12 12 13 Ertuğrul Kaya 5 5 10 14 Ali Kasapoğlu 5 3 8 15 Tonguz Çakmak 5 3 7 16 Fatih Köse 0 7 5 17 Mehmet Barani 0 5 5 18 Mehmet Tamer Kaya 0 5 5