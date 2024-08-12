İkinci ayağın şampiyonu Damdelen!

Magic Brush Hair Saloon ferdi darts ligi ikinci ayağın şampiyonu Ahmet Damdelen oldu.

Lefkoşa Darts Birliğinin organize etmiş olduğu beş ayaklı Magic Brush Hair Saloon ferdi darts ligi ikinci ayağı yapıldı.

Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Ali Amcaoğlu ile karşılaşan Ahmet Damdelen ikinci ayağın şampiyonu oldu.

Ferdi Darts liginin üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Murat Çınaroğlu rakibi Mustafa Kolozu mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

