İkinci ayağın şampiyonu Damdelen!

Magic Brush Hair Saloon ferdi darts ligi ikinci ayağın şampiyonu Ahmet Damdelen oldu.
Lefkoşa Darts Birliğinin organize etmiş olduğu beş ayaklı Magic Brush Hair Saloon ferdi darts ligi ikinci ayağı yapıldı.
Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Ali Amcaoğlu ile karşılaşan Ahmet Damdelen ikinci ayağın şampiyonu oldu.
Ferdi Darts liginin üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Murat Çınaroğlu rakibi Mustafa Kolozu mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.