İkinci ayağın şampiyonu Çınaroğlu!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, ferdi darts liginin ikinci ayağında, Murat Çınaroğlu şampiyon oldu. Organize edilen ferdi ligin ikinci ayağında şampiyon Murat Çınaroğlu olurken, ikinci Derviş Çocuk, üçüncü Tarık Billur, dördüncüyse Elmas Çocuk oldu.

Organize edilen turnuvanın yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.

En az okta bitiren;

Elmas Çocuk (16 ok)

En yüksek sayı atan;

Murat Çınaroğlu (180x1)

En yüksek sayıdan bitiren;

Derviş Çocuk (105)



