Güzelyurt’ta, Kasapoğlu’na güven tam

İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt Darts Birliği (GSB) pandemic dolayısıylazorlugeçen 2019 – 2020 sezonunubaşarıylatamamladı.
Geçtiğimizakşamdüzenlenengörkemliödülgecesiylebaşaşrılıolantakımvesporcularaödüllerini de dağıtanGüzelyurt Darts Birliğiolağangenelkurulunu da gerçekleştirdi.
Genel kurula tek başkan adayı olarak giren başkan Emir Kasapoğlu, üyelerin onayıyla oy birliği ile yeniden başkanlığaseçildi.
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