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Güzelyurt’ta finalistler belirlendi

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Güzelyurt’ta finalistler belirlendi
İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB) 2019-2020 DartsSezonunda düzenlemiş olduğu Beşli TakımsalDartsEtkinliği'nintamlanmasının ardından oluşan eşleşmeler sonucunda yarı final maçları sonuçlandı. Maçların ardından,galip gelen Yayla Av.At.SK ve Erciyes TesisatcılıkDarts takımları final oynamaya hak kazanırlarken,mağluplar AlpcansTowers ve Garanti Hellimleri Zümrütköy SK Darts takımları üçüncü olmak için mücadele verecekler.
Yarı Finallerde alınan sonuçlar: 1.Erciyes Tesisatçılık- Garanti Hellimleri Zümrütköy SK: 13 - 7 2. Yayla Av.At.SK- AlpcansTowers: 13 - 6
 
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