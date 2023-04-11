Güzelyurt’ta dartlar Gülşen Çobanoğlu anısına atılacak

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 9.Ayak Gülşen Çobanoğlu Açık Anı Darts Turnuvası, 14 Nisan 2023 Cuma akşamı saat 20:30'da Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşecek.

GDB organizasyonunda ve Sencer/Çobanoğlu-Hoca aileleri sponsorluğunda gerçekleşecek olan turnuvanın toplam 13 ödülü ile bir o kadar daha renkli geçmesi beklenmekte. İlk sekize özel kupalar,en centilmen ödülü, göbekten bitiriş ödülleri yanında yan ödüllerle toplam 13 ödülün verileceği geceye tüm dart severler davet edildi



