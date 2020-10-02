Güzelyurtlu dartsçıların coşkulu gecesi

Güzelyurt Darts Birliği 2019 – 2020 Darts Sezonunda ödüller sahiplerini bulurken, ödül almaya hak kazanan takım ve sporcularına, ödüllerini coşkulu bir eğlence gecesinde dağıtıldı

Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü (şampiyon) Erciyes Tesisatcılık AlpcansTowers Game CentreDarts Takımı

Caner Bozbeyli Faik Amcaoğlu Kurtuluş Gamla Tarık Kurdaş Engin Portakalcıolu Hasan Bozbeyli Vedat Kum İbrahim Esiner

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) 2019 - 2020 Darts Sezonunun bitmesinin ardından, pandemi sürecinin yaşanmasının ardından, tekrar başlayan faaliyetlerini geçtiğimiz hafta tamamlayarak, ödül almaya hak kazanan takım ve sporcularına, ödüllerini dağıttı.Covid-19 'dan dolayı gerekli sağlık kurallarına uyum içerisinde, Güzelyurt’taki Osmanlı’dan kalma, Osmanlı Hanı’nın restorasyonu neticesinde düzenlenen, Güzelyurt Kültür Evinde ödül töreni gerçekleştirildi.Ödül töreninin başında konuşan GDB Başkanı Emir Kasapoğlu tüm sezon boyunca katkı koyankurum, kuruluş,aile,takım sporcularına ve özellikle Güzelyurt Belediye'sine yönetim kurulu adına teşekkür ederken, konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.Covid-19'dan dolayı sosyal mesafe, sağlık koşulları ve maske kullanımına özen gösterilerek verilen ödüller aşağıdaki gibi sıralandı.Gecede ödülleri, Güzelyurt Belediyesi Başkan vekili Hasan Kalkanlı, Belediye meclis üyesi Veleddin Taşkent,GDB Başkanı Emir Kasapoğlu, GDB Asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu, GDB yönetim kurulu üyeleri Abuzer Ekbiç, Servet Gezer, Osman Solman ve Vedat Kum verdiler.GDB 2019 - 2020 Beşli TakımsalDarts Etkinliği sıralamasıGDB 2019 - 2020 Ferdi Darts ŞampiyonasıGDB 2019 - 2020 Yan ÖdüllerEn fazla 180 atan: Hasan Bozbeyli9 kezEn az dartta bitiren: Mehmet Fırat13 dartEn yüksek sayıdan bitiren: Volkan Soyutok170