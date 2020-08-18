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Güzelyurt'ta son dartlar atılacak

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Güzelyurt'ta son dartlar atılacak
İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt'ta darts heyecanında son haftaya girilirken ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük için mücadele sürüyor.
Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB) organizasyonunda gerçekleşen Beşli TakımsalDarts Etkinliği son hafta öncesinde, Garanti Hellimleri Zümrütköy SK birinciliğini garantilerken, Yayla Av.At, AlpcansTowers ve Erciyes Tesisatcılık arasındaki sıralama mücadelesi devam ediyor. AlpcansTowersUnlimited B/Elye Spor karşısında 19-6'yla haftayı galibiyetle kapatırken üçüncülükteki yerini korudu.
 
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