Güzelyurt darts heyecanı sürüyor

İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt Darts Birliği Beşli Takımsal Darts Etkinliği son süratdevamediyor. Güzelyurt Darts Birliği 'nin (GDB) etkinlikleriiçerisindeyapılanvesadece GDB tarafından organize edilen, BeşliTakımsal Darts Etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.
Covid-19 nedeniyle ara verilen etkinlikte ilk yarıyı,Garanti Hellimleri Zümrütköy Spor Kulübü yenilgisiz ve lider kapatırken,Erciyes TesisatcılıkDarts Takımı ikinci,Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü üçüncüveAlpcansTowers dördüncü olarak tamamladılar.Mevlevi Spor Kulübü, BinatlıYılmazSporKulübüve Unlimited B-Elye Darts Takımlarıise sıralamadaki yerlerini belirlemiş oldular.
Lig bitiminde sistem gereği ilk dört takımın,birinci ile dördüncü ve ikinciileüçüncütakımların eşleşmeleri şeklinde, yar finaller,üçüncülük ve final maçlarının oynanmasınınardından GDB Beşli Takımsal Darts Etkinliği şampiyonu belirlenmiş olacak.Bu yüzden takımların ilk dörde kalmamücadeleleri son hızıyla devam etmekte.
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