Gülsen Çobanoğlu Hoca Turnuvası Faik Amcaoğlu’nun

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 9.Ayak Gülsen Çobanoğlu Hoca Açık Anı Darts Turnuvası’nda şampiyon finalde Cem Akagün’ü mağlup eden Faik Amcaoğlu oldu

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Darts Birliği 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası 9.Ayak Gülsen Çobanoğlu Hoca Açık Anı Darts Turnuvası Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşti.

Çok güzel ödüllerin dağıtıldığı gecede rakiplerini yenen Caner Bozbeyli, Cem Akagün, Faik Amcaoğlu ve Hasan Bozbeyli yarı finallerde oynamaya hak kazandılar.

Yarı finallerin ilk maçında rakibi Caner Bozbeyli'yi 3-1 ile geçen Cem Akagün ilk finalist oldu. İkinci yarı final maçında ise Hasan Bozbeyli'yi 3-0 ile geçen Faik Amcaoğlu İkinci finalist oldu.Mağlupların oynadığı üçüncülük maçında ise rakibi Caner Bozbeyli'yi 3-2 ile yenen Hasan Bozbeyli gecenin üçüncüsü oldu.

Final maçında ise finale kadar çok güzel maçlar çıkararak geceye damga vuran Cem Akagün tecrübeli rakibi Faik Amcaoğlu'na 3-1 yenilerek gecenin ikincisi olurken Faik Amcaoğlu ise turnuvanın şampiyonu oldu.

YAN ÖDÜLLER

En yüksek sayı atan 2 adet 180 ile Caner Bozbeyli,

En yüksek sayıdan bitiren 119 sayı ile Cem Akagün,

En az dartta bitiren ise 16 dart ile Kurtuluş Gamla,

Göbekten bitirmeyi ise Hüseyin Yönlüer,

En centilmen oyuncu ödülünü ise Baykan Akagün,

Turnuvanın ödüllerini ise GDB Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Oruz,Hüseyin Özkızan, Gürcan Kızıler, Vedat Kum ve Osman Evirgen verdiler.

