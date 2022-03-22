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Gönyeli zirveye yerleşti

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Haftaya lider giren Minareliköy’ü 10-6’lık skorla mağlup eden Gönyeli Darts Birliği, zirveye yerleşti ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı

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Gönyeli zirveye yerleşti
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (21 Mart 2022 Pazartesi) oynanan 20’nci hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin 20’inci haftasında lider değişti. Haftaya lider giren Minareliköy’ü 10-6’lık skorla mağlup eden Gönyeli Darts Birliği, zirveye yerleşti ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı. 
Yirminci haftada Güzelyurt Darts Birliği,Beyarmudu Belediyesi,Lefkoşa Darts Birliği,Diamond Child ve Vadili Darts Derneği rakiplerini mağlup etti.    
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin20’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli Darts Birliği-Minareliköy: 10-6
Gönyeli Av.At.K- Güzelyurt Darts Birliği: 7-9
Cihangir-Beyarmudu Belediyesi: 6-10
Coşkuner K.S.ve Spor Derneği- Lefkoşa Darts Birliği: 5-11
Diamond Child -Gönyeli S.K.: 12-4
Vadili Darts Derneği-LEGEND: 11-5
 
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                     
TAKIMLAR                         O      G      B       M      A       Y       P       AV
1.Gönyeli Darts Birliği  20     18     0       2       214   106   54     108
2.Minareliköy               20     18     0       2       241   79     54     162
3.Diamond Child          20     17     1       2       210   110   52     100
4.LEGEND                   20     10     3       7       169   151   33     18
5.Coşkuner K.S.ve Spor D.    20     8       3       9       152   168   27     -16
6.Vadili Darts Derneği  20     7       4       9       150   170   25     -20
7.Güzelyurt Darts Birliği        20     7       4       9       137   183   25     -46
8.Gönyeli                      20     4       6       10     135   185   18     -50
9.Cihangir                     20     5       3       12     134   186   18     -52
10.Gönyeli Av.At.K.              20     4       5       11     133   187   17     -54
11.Beyarmudu Belediyesi       20     4       2       14     128   192   14     -64
12.Lefkoşa Darts Birliği         20     2       1       17     117   203   7       -86
 
 
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