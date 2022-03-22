Gönyeli zirveye yerleşti

Haftaya lider giren Minareliköy’ü 10-6’lık skorla mağlup eden Gönyeli Darts Birliği, zirveye yerleşti ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (21 Mart 2022 Pazartesi) oynanan 20’nci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 20’inci haftasında lider değişti. Haftaya lider giren Minareliköy’ü 10-6’lık skorla mağlup eden Gönyeli Darts Birliği, zirveye yerleşti ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Yirminci haftada Güzelyurt Darts Birliği,Beyarmudu Belediyesi,Lefkoşa Darts Birliği,Diamond Child ve Vadili Darts Derneği rakiplerini mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin20’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Darts Birliği-Minareliköy: 10-6

Gönyeli Av.At.K- Güzelyurt Darts Birliği: 7-9

Cihangir-Beyarmudu Belediyesi: 6-10

Coşkuner K.S.ve Spor Derneği- Lefkoşa Darts Birliği: 5-11

Diamond Child -Gönyeli S.K.: 12-4

Vadili Darts Derneği-LEGEND: 11-5



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gönyeli Darts Birliği 20 18 0 2 214 106 54 108

2.Minareliköy 20 18 0 2 241 79 54 162

3.Diamond Child 20 17 1 2 210 110 52 100

4.LEGEND 20 10 3 7 169 151 33 18

5.Coşkuner K.S.ve Spor D. 20 8 3 9 152 168 27 -16

6.Vadili Darts Derneği 20 7 4 9 150 170 25 -20

7.Güzelyurt Darts Birliği 20 7 4 9 137 183 25 -46

8.Gönyeli 20 4 6 10 135 185 18 -50

9.Cihangir 20 5 3 12 134 186 18 -52

10.Gönyeli Av.At.K. 20 4 5 11 133 187 17 -54

11.Beyarmudu Belediyesi 20 4 2 14 128 192 14 -64

12.Lefkoşa Darts Birliği 20 2 1 17 117 203 7 -86



