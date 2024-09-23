Gönyeli Darts sezonunu açtı

Kasım ayında başlayacak olan 2024-2025 darts sezonu için hazırlıklarını tamamlayan ve sezon açılışını gerçekleştiren kırmızı-beyazlı darts takımın kaptanlığını Tansu Tilki yapacak

Gönyeli Spor Kulübü, futbol dışında faaliyet göstereceği darts takımını oluşturarak, yeni sezona merhaba dedi.

Bu sezon Darts Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Gönyeli Spor Kulübü yedi sporcuyla lige renk katacak.

Kasım ayında başlayacak olan 2024-2025 darts sezonu için hazırlıklarını tamamlayan ve sezon açılışını Gönyeli Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştiren kırmızı-beyazlı darts takımın kaptanlığını Tansu Tilki yapacak.

Takımda ayrıca Gürtap Davutoğlu, Gürkan Zehirok, Mustafa Erciyes, Kamil Kolcu, Osman Sunusioğluları ve Mustafa Erciyes yer alıyor.

YENİ VE ENERJİK

Takım Kaptanı Tansu Tilki, sezon açılışında yaptığı konuşmada amaçlarının süper lige renk katmak olduğunu belirterek, “Yeni ve enerjik bir takım kurduk” dedi.

Darts sporuna katkı koymaktan mutlu olduklarını söyleyen Tansu Tilki, “Kulübümüzün biz verdiği destek çok önemli. Biz bu desteğe layık olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

