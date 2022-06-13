Geleneksel turnuvada şampiyon Behlül

Gazimağusa Darts Birliği organizasyonunda gerçekleşen turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.
Yoğun ilgi ve katılımın olduğu turnuvaya adanın dört bir tarafından 30 sporcu katıldı.
Finalde Murat Çınaroğlu’nu mağlup eden Mustafa Behlül birinciliği alırken, ikinci Murat Çınaroğlu, Savaş Şimşek ise üçüncü ise oldu.
Yan ödüller ise şöyle gerçekleşti:
En az dartsta bitiren Latif Emiroğlları (13 darts)
En yüksek sayıda bitiren John Swayn (125)
En yüksek sayı John Swayn (180)
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