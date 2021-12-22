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GDB’nin beraberlik haftası

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GDB’nin beraberlik haftası
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Niyazi ERGÜLEN
KuzeyKıbrıs Darts FederasyonutarafındandüzenlenenEfesPilsen Darts SüperLigi’ndemücadele eden Güzelyurt Darts Birliği(GDB), haftayı beraberlikle tamamladı.
Oldukça çekişmeli bir mücadelenin ardındankonukettiğiLefkoşa Darts Birliği ile 8-8 berabere kalan Güzelyurt Darts Birliği yeni sponsoruSunpex Ltd. Khortytsa/Moroshailegeçenhaftaçıktığı ilk maçında ilk galibiyetini almıştı.
Güzelyurt Darts Birliği, bu haftaaldığı beraberlikle puanını 6 yaptı. Güzelyurt Darts Birliği, 27 AralıkPazartesigünCihangirKulübü Darts Takımıiledeplasmandakarşılaşacak.
 
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