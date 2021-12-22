GDB’nin beraberlik haftası

Niyazi ERGÜLEN
KuzeyKıbrıs Darts FederasyonutarafındandüzenlenenEfesPilsen Darts SüperLigi’ndemücadele eden Güzelyurt Darts Birliği(GDB), haftayı beraberlikle tamamladı.
Oldukça çekişmeli bir mücadelenin ardındankonukettiğiLefkoşa Darts Birliği ile 8-8 berabere kalan Güzelyurt Darts Birliği yeni sponsoruSunpex Ltd. Khortytsa/Moroshailegeçenhaftaçıktığı ilk maçında ilk galibiyetini almıştı.
Güzelyurt Darts Birliği, bu haftaaldığı beraberlikle puanını 6 yaptı. Güzelyurt Darts Birliği, 27 AralıkPazartesigünCihangirKulübü Darts Takımıiledeplasmandakarşılaşacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.