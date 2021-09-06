GDB şampiyonluğunu kutladı

2020 – 2021 Darts Sezonu’nda Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde şampiyon olan GDB, Güzelyurt Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra şampiyonluğunu yemekte kutladı

Güzelyurt Darts Birliği, şampiyonluğunda katkı koyanları teşekkür etti, ardından sporcuları ile başarısını yemekte kutladı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 Darts Sezonu’nda Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde şampiyon olan GDB, Güzelyurt Belediyesi’ni ziyaret etti.

Grup müsabakalarında yarı finale, ardından da finale yükselen ve şampiyon olan GDB’de başkan Emir Kasapoğlu, katkılarını esirgemeyen Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Emir Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, şampiyonlukta emeği geçen sporculara ve Süleyman Aldağ’ın sorumlu işletmecisi olduğu Tiryaki Meyhanesi’ne teşekkür ederek, sporcularla başarılarını yemekte kutladıklarını kaydetti.

Kasapoğlu, Covid-19 pandemisi nedeniyle zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, özellikle sporcularına ve sporcularının eşlerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

