GDB Ferdi Darts Şampiyonası şampiyonu Evren Balıkçı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası sponsorluğunda ve 13 Ferdi Turnuva üzerinden ve ilk 16'ya kalanların katılımıyla gerçekleşen Güzelyurt Darts Birliği (GDB)2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası’nda şampiyon Evren Balıkçı oldu

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Darts Birliği (GDB)2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası Çeyrek, Yarı Finaller, Üçüncülük- Dördüncülük ve Final maçları ile geçtiğimiz akşam Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Atış Salonunda tamamlandı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası sponsorluğunda ve 13 Ferdi Turnuva üzerinden ve ilk 16'ya kalanların katılımıyla gerçekleşen Ferdi Şampiyona çok çekişmeli maçlara sahne oldu. İlk 16'ya kalanların sistem gereği oluşturdukları 4'lü gruplardaki rakipleri ile mücadele eden dartscılardan ilk 2'ye kalanlar ilk sekize kalırlarken gruplarında 3. ve 4. gelenler elenmiş oldular. Sekize kalan sporcuların yine sistem gereği oluşturulan tabloda rakiplerini yenen, Kurtuluş Gamla, Hasan Bozbeyli, Evren Balıkcı ve Faik Amcaoğlu yarı finallere kalmaya hak kazandılar.

Yarı finallerin ilk maçında rakibi Kurtuluş Gamla'yı 3-1 yenen Faik Amcaoğlu gecenin ilk finalisti oldu. Yarı finalin diğer maçında ise rakibi Hasan Bozbeyli'yi 3-2 ile geçen Evren Balıkçı gecenin diğer finalisti oldu. Üçüncülük maçında ise rakibi Hasan Bozbeyli'yi 3-1 yenen Kurtuluş Gamla 2022-2023 GDB Ferdi Darts şampiyonası üçüncüsü oldu.

KTAMS sponsorluğunda gerçekleşen GDB 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası Finalinde ise Faik Amcaoğlu'nu 3-1 ile geçen Evren Balıkçı 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasının şampiyonu oldu.

Sezon boyunca en fazla 180 atan: 10 adet 180 ile Caner Bozbeyli,

Sezon boyunca en yüksek sayıdan bitiren ise 167 sayı ile Evren Balıkcı,

Sezon boyunca en az dartta bitiren ise 12 dart ile Ali Yeşilada, .

Sezon boyunca En fazla göbekten bitiren 10 adet ila Faik Amcaoğlu,

Sezon boyunca En Centilmen oyuncu ise Hüseyin Yönlüer aldılar..

Tüm sezon boyunca Dereceye girenlere hem kupalarını ve hem de para ödüllerini GDB Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Oruz, Gürcan Kızıler, Vedat Kum ve GDB Başkanı Alkan Caner, Hüseyin Özkızan ve Osman Evirgen verdiler.

