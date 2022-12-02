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Ferdi dartsta ilk ayak Faik Amcaoğlu’nun

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Yenicami Spor Kulübü’nde 33 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonanın ilk ayağında Faik Amcaoğlu şampiyon oldu. Ergün Gülenler ikinciliği elde etti

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Ferdi dartsta ilk ayak Faik Amcaoğlu’nun
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası’nın ilk ayağı dün (1 Aralık 2022 Perşembe) yapıldı.
Yenicami Spor Kulübü’nde 33 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonanın ilk ayağında Faik Amcaoğlu şampiyon oldu.   
Toplam sekiz ayaktan oluşacak olan Ferdi Darts Şampiyonası’nın ilk ayağında ikinciliği Ergün Gülenler, üçüncülüğü James Anthony Stone elde etti.
Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.      
Ferdi Darts Şampiyonası’nın ilk ayak müsabakalarında ilk sekize giren sporcular şöyle:
2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası                                                                                                
Oyuncu                                       1.hafta           
1.Faik Amcaoğlu                        20 puan                                                                                                      
2.Ergün Gülenler                        16 puan                                                                                                    
3.James Anthony Stone              12 puan                                                                                                                
4.Mehmet Tamer Kaya               9 puan                                                                                                       
5.Sedat Sedatgil                          7 puan                                                                                                       
6.Derviş Çocuk                           7 puan                                                                                                       
7.Latif Emiroğulları                    7 puan                                                                                                       
8.Tanser Tilki                              7 puan                                                                                                       
 
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