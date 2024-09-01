Ferdi darts liginde şampiyon Damdelen

Magic Brush Hair Saloon ferdi darts liginde beşinci ayağın şampiyonu Elmas Çocuk olurken genel klasmanda Ahmet Damdelen şampiyon oldu

Magic Brush Hair Saloon ferdi darts ligi beşinci ayağın şampiyonu Elmas Çocuk oldu.

Lefkoşa Darts Birliğinin organize etmiş olduğu beş ayaklı Magic Brush Hair Saloon ferdi darts ligi beşinci ayağı yapıldı.

Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Tarık Billur ile karşılaşan Elmas Çocuk beşinci ayağın şampiyonu oldu.

Ferdi Darts liginin üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Ebru Kösemihal, rakibi Ali Amcaoğlu’numağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Lefkoşa Darts Birliği, Magic BrushHairSaloon ferdi darts ligi beşinci ayağın sonunda oluşan genel klasmanda Ahmet Damdelen şampiyon olurken, Tarık Billur ikinci, Elmas Çocuk üçüncü, Murat Çınaroğlu’ysa dördüncü oldu. Aynı zamanda beşinci ayak’ta Sedat Sedatgildarts’ta yapıla bilecek en yüksek finişi 170 ile yaparak ve 12 darts ile bitirerek resmen beşinci ayağa damga vurdu. Beşinci ayağın sonundaysa genel klasman da en yüksek sayından bitirmeyi 170 ile Sedat Sedatgil yaparken, en yüksek sayı atan 3x180 atarak Ali Amcaoğlu olurken, en az darts’ta bitirmeyi 12 ok ile Sedat Sedatgil yaptı. Gerçekleştirilen ferdi ligin sonundaysa Lefkoşa Darts Birliği genel başkanı Turgut Çalıcı ödül almaya hak kazanan sporculara ödüllerini verip, organizasyona güvenip katılan tüm sporculara ve sponsor olan Magic BrushHairSaloondirektörü Ahmet Buba’ya teşekkür etti.



