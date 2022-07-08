Ferdi Darts Ligi’nde dördüncü ayağın şampiyonu Sedatgil!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Ferdi Darts Liginin dördüncü ayağında, Sedat Sedatgil şampiyon oldu.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen ferdi ligin dördüncü ayağında şampiyon Sedat Sedatgil olurken, ikinci Mehmet Olgun, üçüncü Murat Çınaroğlu, dördüncüyse Kemal Hüdasoy oldu.

Organize edilen turnuvanın yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.

En az okta bitiren;

Murat Çınaroğlu (15 ok)

En yüksek sayı atan;

Murat Çınaroğlu (180x2)

En yüksek sayıdan bitiren;

Mehmet Olgun (115)



