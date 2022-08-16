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Fenerbahçeliler Derneği, Yaz Darts Ligi düzenleyecek

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Fenerbahçeliler Derneği, Yaz Darts Ligi düzenleyecek
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Orçun Bayram, Mustafa Dereboylu ve Evrim Kamalı’dan oluşan komitenin organize ettiği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligini gerçekleştirecek. Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligine kayıtlar başlarken, 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar 5’li Takımsal Yaz Darts Ligine son kayıt Saat 18:00’de yapılabilecek. 25 Ağustos 2022 Perşembe günü 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi Lig Formatı belirleme ve Kura çekilişi yapılacak. Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi, 06 Eylül 2022 Salı günü başlayacak.
 
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