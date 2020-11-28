Fenerbahçeliler darts liginde

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, darts takımı da kurarak Darts Federasyonu tarafından organize edilen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne katıldı

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde, Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulunun, yenilikleri devam ediyor.

Lokaline kavuşan KKTC Fenerbahçeliler Derneği, darts takımı da kurarak Darts Federasyonu tarafından organize edilen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne katıldı. 12 takımın mücadele edeceği Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde sezon 15 Aralık 2020 Salı başlayacak. Ligde maçlar iki “A” ve “B” grubu olmak üzere iki grupta yapılacak.

Dernek lokalinde oluşturulan darts bölümünde maçlarını oynayacak olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı, B Grubunda mücadele edecek.

B Grubu şu takımlardan oluşuyor:

1) Gönyeli Spor Kulübü

2)Düzova Spor Kulübü

3)Taşkınköy Spor Kulübü

4)KKTC Fenerbahçeliler Derneği

5)Diamond Child

6)Değirmenlik Spor Kulübü

