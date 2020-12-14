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Erteleme maçı Coşkuner’in

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci haftasında ertelenen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği karşılaşmasını Coşkuner, 9-7 kazandı

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Erteleme maçı Coşkuner’in
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne erteleme maçı ile devam edildi.
Sekiz takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında ertelenen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği karşılaşması geçtiğimiz gün oynandı. Mücadeleyi deplasman takımı Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği 9-7 kazandı. Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, bu sonuçla ikide iki yaparak puanını altıya yükseltti.   
2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O                                 G         B         M        A         Y         P         AV
1.Gönyeli Darts Birliği                       2          2          0          0          22        10        6          12
2.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği      2          2          0          0          22        10        6          12
3.Lefkoşa Darts Birliği                      1          1          0          0          14        2          3          12
4.Minareliköy                                     2          1          0          1          20        12        3          8
5.Gönyeli Av.At.K.                           2          1          0          1          17        15        3          2
6.Cihangir                                           1          0          0          1          3          13        0          -10
7.Beyarmudu Belediyesi                    2          0          0          2          9          23        0          -14
8.LEGEND                                       2          0          0          2          5          27        0          -22
 
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