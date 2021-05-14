Elemelerde Samani birinci

Çanakkale Satranç Kalesi tarafından organize edilen Ata Bilişim Satranç Turnuvasında elemeler tamamlandı.
10-11-12 Mayıs tarihlerinde online olarak Tornelo platformunda oynanan KKTC Büyük Satranç Turu 1. Ayak Ata Bilişim Satranç Turnuvası elemeler safhası tamamlandı. Seçmeler safhasında ilk 12’ye giren ve davetli olarak katılan 4 sporcuyla toplamda 16 sporcunun yarıştığı elemeler safhası 15 tur döner sistemle oynandı.3 dakika + 2 saniye yıldırım zaman temposuyla oynanan turnuvada birinci FM Yamaç Samani, ikinci Ali Genç, üçüncü Ata Atasoy oldu. İlk 8 sporcu çeyrek finalde mücadele edecek.
Finallerde eşleşen sporcular 4 oyundan oluşan bir maç yapacaklar. En çok puan alan sporcu bir üst final turuna çıkacak.
Çeyrek finalde mücadele edecek sporcular şöyle:
FM Yamaç Samani
Ali Genç
Ata Atasoy
IM IulianBaltag
Ufuk Tarman
Tolga Serinkan
Hüseyin Sertbay
Tuğra İstillozlu
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