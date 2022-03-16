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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Minareliköy liderliğini sürdürüyor

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On iki takımın mücadele verdiği ligin 19’uncuı haftasını Gönyeli, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği, Minareliköy ve VadiliDarts Derneği üç puanla kapattı

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Minareliköy liderliğini sürdürüyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanan 19’uncu hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin 19’uncuı haftasını Gönyeli, Beyarmudu Belediyesi, Güzelyurt Darts Birliği, Minareliköy ve VadiliDarts Derneği üç puanla kapattı.
Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği karşılaşmasının ertelendiği haftaya lider giren Minareliköy, konuk ettiği LEGEND’i 12-4 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.       
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 19’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 10-6
Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Darts Birliği: 11-5
Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir: 11-5
Minareliköy-LEGEND: 12-4
Gönyeli Av.At.K- VadiliDarts Derneği: 7-9
Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği(Ertelendi)
 
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                         
TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Minareliköy               19     18     0       1       235   69     54     166
2.Diamond Child          18     16     1       1       191   97     49     94
3.Gönyeli Darts Birliği  18     16     0       2       195   93     48     102
4.LEGEND                   19     10     3       6       164   140   33     24
5.Coşkuner K.S.ve Spor D.    19     8       3       8       147   157   27     -10
6.Vadili Darts Derneği  19     6       4       9       139   165   22     -26
7.Güzelyurt Darts Birliği        19     6       4       9       128   176   22     -48
8.Gönyeli                      19     4       6       9       131   173   18     -42
9.Cihangir                     19     5       3       11     128   176   18     -48
10.Gönyeli Av.At.K.              19     4       5       10     126   178   17     -52
11.Beyarmudu Belediyesi       19     3       2       14     118   186   11     -68
12.Lefkoşa Darts Birliği         19     1       1       17     106   198   4       -92
 
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