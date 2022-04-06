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Efes Pilsen Darts Ligi’nde şampiyon Minareliköy

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On iki takımın mücadele verdiği ligde 2021-2022 sezonunda Efes Pilsen Darts Ligi Şampiyonu Minareliköy oldu. Gönyeli Darts Birliği ikinciliği, Diamond Child üçüncülüğü elde etti

Efes Pilsen Darts Ligi’nde şampiyon Minareliköy
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi tamamlandı. On iki takımın mücadele verdiği ligde 2021-2022 sezonunda Efes Pilsen Darts Ligi Şampiyonu Minareliköy oldu. Ligin son haftasına lider giren Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği’ni deplasmanda 12-4 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
KUPA BAŞKANDAN
Müsabaka sonrası kupa ve madalyalar verildi. Minarliköy’e şampiyonluk kupasını Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile Efes Pilsen CypexCo. Ltd. Saha Satış Müdürü Murat Piro takdim etti. Sporculara madalyalarını Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.
Davutoğlu, kupa töreninde yaptığı konuşmada şampiyon Minareliköy’ü kutladı. Davutoğlu, çok başarılı bir sezon geçtiğini, şampiyonluk yarışının son haftalara kadar kıyasıya devam ettiğini belirterek, “Ligde mücadele eden tüm takımlara, hakemlere, sporculara ve yöneticilere katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.  
BAŞKANA İMZALI FORMA
Ödül töreninde Minareliköy sporcuları Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu’na sürpriz yaptı. Minareliköy sporcuları, imzaladıkları şampiyonluk formasını Gürtap Davutoğlu’na hediye etti. Davutoğlu, kendisine verilen imzalı şampiyonluk formasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Bu benim on yıllık bakanlık dönemimde ilk kez oldu. Bu nedenle çok anlamlı bir ödül oldu benim için” diyerek sözlerini tamamladı”  
İKİNCİ GÖNYELİ, ÜÇÜNCÜ DİAMOND CHİLD
Sezonu Gönyeli Darts Birliği ikinci sırada tamamladı. Gönyeli Darts Birliği ligin son haftasında VadiliDarts Derneği’ni 12-4’lük skorla mağlup etti ve averajla ligin ikinciliğini kazandı.  İyi bir sezon geçiren Diamond Child, Cihangir karısında 9-7 galip gelerek üçüncülüğü elde etti.   
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 22’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Güzelyurt Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi: 11-5
Gönyeli Av.At.K.- Coşkuner Kültür Sanat ve Spor D.: 9-7
Cihangir-Diamond Child: 7-9
Lefkoşa Darts Birliği-Minareliköy: 2-14
LEGEND-Gönyeli: 12-4
Gönyeli Darts Birliği-VadiliDarts Derneği: 14-2
 
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                         
TAKIMLAR        O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Minareliköy S.K.       22     20     0       2       268   84     60     184
2.Gönyeli Darts Birliği  22     19     1       2       236   116   58     120
3.Diamond Child 22     19     1       2       230   122   58     108
4.LEGEND 22     11     4       7       189   163   37     26
5.Güzelyurt Darts Birliği        22     8       5       9       156   196   29     -40
6.Coşkuner K.S.ve Spor D.    22     8       3       11     164   188   27     -24
7.Vadili Darts Derneği  22     7       5       10     160   192   26     -32
8.Gönyeli Av.At.K.       22     6       5       11     151   201   23     -50
9.Cihangir S.K.    22     6       3       13     152   200   21     -48
10.Gönyeli S.K.   22     4       6       12     142   210   18     -68
11.Beyarmudu Belediyesi       22     4       2       16     140   212   14     -72
12.Lefkoşa Darts Birliği         22     2       1       19     124   228   7       -104
 
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