Efes Pilsen Darts Ligi’nde şampiyon Minareliköy

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi tamamlandı. On iki takımın mücadele verdiği ligde 2021-2022 sezonunda Efes Pilsen Darts Ligi Şampiyonu Minareliköy oldu. Ligin son haftasına lider giren Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği’ni deplasmanda 12-4 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

KUPA BAŞKANDAN

Müsabaka sonrası kupa ve madalyalar verildi. Minarliköy’e şampiyonluk kupasını Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile Efes Pilsen CypexCo. Ltd. Saha Satış Müdürü Murat Piro takdim etti. Sporculara madalyalarını Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.

Davutoğlu, kupa töreninde yaptığı konuşmada şampiyon Minareliköy’ü kutladı. Davutoğlu, çok başarılı bir sezon geçtiğini, şampiyonluk yarışının son haftalara kadar kıyasıya devam ettiğini belirterek, “Ligde mücadele eden tüm takımlara, hakemlere, sporculara ve yöneticilere katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

BAŞKANA İMZALI FORMA

Ödül töreninde Minareliköy sporcuları Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu’na sürpriz yaptı. Minareliköy sporcuları, imzaladıkları şampiyonluk formasını Gürtap Davutoğlu’na hediye etti. Davutoğlu, kendisine verilen imzalı şampiyonluk formasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Bu benim on yıllık bakanlık dönemimde ilk kez oldu. Bu nedenle çok anlamlı bir ödül oldu benim için” diyerek sözlerini tamamladı”

İKİNCİ GÖNYELİ, ÜÇÜNCÜ DİAMOND CHİLD

Sezonu Gönyeli Darts Birliği ikinci sırada tamamladı. Gönyeli Darts Birliği ligin son haftasında VadiliDarts Derneği’ni 12-4’lük skorla mağlup etti ve averajla ligin ikinciliğini kazandı. İyi bir sezon geçiren Diamond Child, Cihangir karısında 9-7 galip gelerek üçüncülüğü elde etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 22’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Güzelyurt Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi: 11-5

Gönyeli Av.At.K.- Coşkuner Kültür Sanat ve Spor D.: 9-7

Cihangir-Diamond Child: 7-9

Lefkoşa Darts Birliği-Minareliköy: 2-14

LEGEND-Gönyeli: 12-4

Gönyeli Darts Birliği-VadiliDarts Derneği: 14-2



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 22 20 0 2 268 84 60 184

2.Gönyeli Darts Birliği 22 19 1 2 236 116 58 120

3.Diamond Child 22 19 1 2 230 122 58 108

4.LEGEND 22 11 4 7 189 163 37 26

5.Güzelyurt Darts Birliği 22 8 5 9 156 196 29 -40

6.Coşkuner K.S.ve Spor D. 22 8 3 11 164 188 27 -24

7.Vadili Darts Derneği 22 7 5 10 160 192 26 -32

8.Gönyeli Av.At.K. 22 6 5 11 151 201 23 -50

9.Cihangir S.K. 22 6 3 13 152 200 21 -48

10.Gönyeli S.K. 22 4 6 12 142 210 18 -68

11.Beyarmudu Belediyesi 22 4 2 16 140 212 14 -72

12.Lefkoşa Darts Birliği 22 2 1 19 124 228 7 -104