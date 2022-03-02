Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Cihangir yenilgisiz

On iki takımın mücadele verdiği ligin 17’inci haftasını Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu, Miracle Değirmenlik, GazimağusaDarts Birliği, Taşkınköy ve Düzova 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenenEfes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (1 Mart 2022 Salı) oynanan 17’nci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 17’inci haftasını Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu, Miracle Değirmenlik, Gazimağusa Darts Birliği, Taşkınköy ve Düzova 3 puanla kapattı.

Haftaya yenilgisiz lider giren Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Merit Alsancak’ı 13-3 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin17’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Cihangir Av.At.Birliği- Merit Alsancak Yeşilova S.K.(13-3)

Mağusa Kültür Derneği- Karaoğlanoğlu S.K.(7-9)

Miracle Değirmenlik S.K.- KKTC Fenerbahçeliler Derneği (15-1)

Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.- Gazimağusa Darts Birliği (5-11)

Ozanköy S.K.- Taşkınköy S.K.(6-10)

Düzova S.K.- Mesarya Darts Birliği (9-7)



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık At.Birliği 17 16 1 0 199 73 49 126

2.Miracle Değirmenlik 17 16 0 1 205 67 48 138

3.Mağusa Kültür Derneği 17 10 3 4 165 107 33 58

4.Gazimağusa Darts Birliği 17 9 4 4 145 127 31 18

5.Karaoğlanoğlu S.K. 17 9 3 5 155 117 30 38

6.Ozanköy S.K. 17 8 1 8 126 146 25 -20

7.Yükseliş Hentbol İhtisas. 17 7 2 8 130 142 23 -12

8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği 17 6 3 8 119 153 21 -34

9.Taşkınköy S.K. 17 5 3 9 132 140 18 -8

10.Düzova S.K. 17 3 1 13 104 168 10 -64

11.Mesarya Darts Birliği 17 1 1 15 76 196 4 -120

12.Merit Alsancak Yeşilova S.K. 17 1 0 16 76 196 3 -120



