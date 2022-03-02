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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Cihangir yenilgisiz

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On iki takımın mücadele verdiği ligin 17’inci haftasını Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu, Miracle Değirmenlik, GazimağusaDarts Birliği, Taşkınköy ve Düzova 3 puanla kapattı

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Cihangir yenilgisiz
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenenEfes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (1 Mart 2022 Salı) oynanan 17’nci hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin 17’inci haftasını Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu, Miracle Değirmenlik, Gazimağusa Darts Birliği, Taşkınköy ve Düzova 3 puanla kapattı.
Haftaya yenilgisiz lider giren Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Merit Alsancak’ı 13-3 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.    
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin17’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Cihangir Av.At.Birliği- Merit Alsancak Yeşilova S.K.(13-3)
Mağusa Kültür Derneği- Karaoğlanoğlu S.K.(7-9)
Miracle Değirmenlik S.K.- KKTC Fenerbahçeliler Derneği (15-1)
Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.- Gazimağusa Darts Birliği (5-11)
Ozanköy S.K.- Taşkınköy S.K.(6-10)
Düzova S.K.- Mesarya Darts Birliği (9-7)
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                           
TAKIMLAR                                                         O            G            B             M           A             Y             P             AV
1.Cihangir Avcılık At.Birliği                           17           16           1             0             199         73           49           126
2.Miracle Değirmenlik                   17           16           0             1             205         67           48           138
3.Mağusa Kültür Derneği                             17           10           3             4             165         107         33           58
4.Gazimağusa Darts Birliği                           17           9             4             4             145         127         31           18
5.Karaoğlanoğlu S.K.                                     17           9             3             5             155         117         30           38
6.Ozanköy S.K.                                17           8             1             8             126         146         25           -20
7.Yükseliş Hentbol İhtisas.                          17           7             2             8             130         142         23           -12
8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği               17           6             3             8             119         153         21           -34
9.Taşkınköy S.K.                                              17           5             3             9             132         140         18           -8
10.Düzova S.K.                                 17           3             1             13           104         168         10           -64
11.Mesarya Darts Birliği                                17           1             1             15           76           196         4             -120
12.Merit Alsancak Yeşilova S.K. 17           1             0             16           76           196         3             -120
 
 
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