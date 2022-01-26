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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 2.devre başladı

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Ligin ikinci devresine Karaoğlanoğlu, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Gazimağusa Darts Birliği, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği galibiyetle başladı

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 2.devre başladı
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi dün (25 Ocak 2022 Salı) oynanan maçlarla başladı.
On iki takımın mücadele verdiği ligin12’nci haftasındaKaraoğlanoğlu,KKTC Fenerbahçeliler Derneği,Gazimağusa Darts Birliği,Miracle Değirmenlik,Mağusa Kültür Derneği ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup etti.
İlk devreyi yenilgisiz lider bitiren Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, ikinci devreye Mesarya Darts Birliği galibiyeti ile başladı.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Merit Alsancak Yeşilova-Karaoğlanoğlu: 7-9
Taşkınköy-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9
Gazimağusa Darts Birliği-Düzova: 9-7
Yükseliş Hentbol İhtisas-Miracle Değirmenlik: 3-13
Ozanköy-Mağusa Kültür Derneği: 4-12
Mesarya Darts Birliği-Cihangir Av.At.Birliği: 3-13
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                  
TAKIMLAR                                    O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği     12        12        0          0          143      49        36        94
2.Miracle Değirmenlik                       12        11        0          1          137      55        33        82
3.Gazimağusa Darts Birliği                12        7          3          2          110      82        24        28
4.Ozanköy                                          12        7          1          4          97        95        22        2
5.Mağusa Kültür Derneği                  12        6          3          3          114      78        21        36
6.Karaoğlanoğlu S.K.                         12        6          2          4          106      86        20        20
7.Yükseliş Hentbol İhtisas                 12        5          2          5          89        103      17        -14
8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği      12        4          1          7          84        108      13        -24
9.Taşkınköy                                        12        3          3          9          93        99        12        -6
10.Düzova                                          12        2          1          9          79        113      7          -34
11.Mesarya Darts Birliği                    12        1          0          11        50        142      3          -92
12.Merit Alsancak Yeşilova               12        0          0          12        50        142      0          -92
 
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