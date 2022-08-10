Dokuzuncu ayağın şampiyonu Olgun!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Ferdi Darts Liginin dokuzuncu ayağında, Mehmet Olgun şampiyon oldu

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Ferdi Darts Ligi’nin dokuzuncu ayağında Mehmet Olgun şampiyon olurken, ikinci Tarık Billur, üçüncü Murat Çınaroğlu, dördüncüyse Tonguz Çakmak oldu. Bu sonuçlarla dokuzuncu ayakta 2. Gelen Tarık Billur bitime 1 hafta kala Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Yaz Ligi ikinciliğini büyük ölçüde garantilemiş oldu. Genel klasmanda puan durumu 1. Murat Çınaroğlu 144 puan, 2. Tarık Billur 99 puan ve 3. Elmas Çocuk 80 puan.

Organize edilen turnuvanın yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.

En az okta bitiren;

Latif Emiroğluları (16 ok)

En yüksek sayı atan;

Sedat Sedatgil (180x1)

Tonguz Çakmak (180x1)

En yüksek sayıdan bitiren;

Tarık Billur (154 Finiş)

