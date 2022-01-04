Diamond Child yenilgisiz ilerliyor

On iki takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasını Güzelyurt Darts Birliği, Cihangir, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child, Minareliköy ve LEGEND 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (3 Aralık 2022 Pazartesi) oynanan dokuzuncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasını Güzelyurt Darts Birliği, Cihangir, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child, Minareliköy ve LEGEND 3 puanla kapattı.

Haftayı Gönyeli deplasmanından 13-3’lük skorla galip dönen Diamond Child lider tamamladı. Ligin yenilgisiz takımı konumundaki 27 puanlı DiamondChild’ı 24 puanla Minareliköy takip ediyor.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin dokuzuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Güzelyurt Darts Birliği-Gönyeli Av.At.K. (11-5)

Beyarmudu Belediyesi-Cihangir S.K. (6-10)

Lefkoşa Darts Birliği-Coşkuner K.S.ve Spor Derneği (5-11)

Gönyeli S.K.- Diamond Child (3-13)

Minareliköy-Gönyeli Darts Birliği(9-7)

LEGEND-VadiliDarts Derneği (10-6)



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 9 9 0 0 103 41 27 62

2.Minareliköy S.K. 9 8 0 1 107 37 24 70

3.Gönyeli Darts Birliği 9 7 0 2 99 45 21 54

4.LEGEND 9 5 1 3 77 67 16 10

5.Güzelyurt Darts Birliği 9 3 3 3 63 81 12 -18

6.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 9 3 2 4 66 78 11 -12

7.Vadili Darts Derneği 9 3 1 5 65 79 10 -14

8.Cihangir S.K. 9 3 1 5 60 84 10 -24

9.Gönyeli Av.At.K. 9 2 3 4 55 89 9 -34

10.Gönyeli S.K. 9 1 3 5 60 84 6 -24

11.Lefkoşa Darts Birliği 9 1 1 7 59 85 4 -26

12.Beyarmudu Belediyesi 9 1 1 7 50 94 4 -44

