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Diamond Child liderliğini sürdürdü

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 14’ünc haftasını Gönyeli Spor Kulübü, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Diamond Child 3 puanla

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Diamond Child liderliğini sürdürdü
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (7 Şubat 2022 Pazartesi) oynanan 14’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin 14’ünc haftasını Gönyeli Spor Kulübü, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Diamond Child 3 puanla kapattı.                   
VadiliDarts Derneği ile Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği arasındaki karşılaşmanın 8-8 beraberlikle sonuçlandığı haftada, konuk ettiği Beyarmudu Belediyesi’ni 10-6’lık skorla geçen Diamond Child zirve yolculuğuna yenilgisiz sürdürdü.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 14’nc hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli-Lefkoşa Darts Birliği: 12-4
Cihangir-Gönyeli Darts Birliği: 4-12
LEGEND-Gönyeli Av.At.K: 11-5
Minareliköy-Güzelyurt Darts Birliği: 13-3
Diamond Child-Beyarmudu Belediyesi: 10-6
VadiliDarts Derneği -Coşkuner K.S.ve Spor Derneği: 8-8
 
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                         
TAKIMLAR  O         G         B         M        A         Y         P          AV
1.Diamond Child       14        14        0          0          160      64        42        96
2.Minareliköy             14        13        0          1          171      53        39        118
3.Gönyeli Darts Birliği           14        12        0          2          152      72        36        80
4.LEGEND    14        8          2          4          127      97        26        30
5.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği      14        7          3          4          117      107      24        10
6.Güzelyurt Darts Birliği       14        4          4          6          88        136      16        -48
7.Vadili Darts Derneği           14        3          4          7          102      122      13        -20
8.Gönyeli Av.At.K.   14        3          3          8          85        139      12        -54
9.Cihangir       14        3          2          9          88        136      11        -48
10.Gönyeli      14        2          4          8          90        134      10        -44
11.Beyarmudu Belediyesi      14        2          1          11        85        139      7          -54
12.Lefkoşa Darts Birliği        14        1          1          12        79        145      4          -66
 
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