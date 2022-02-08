Diamond Child liderliğini sürdürdü

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 14’ünc haftasını Gönyeli Spor Kulübü, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Diamond Child 3 puanla

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (7 Şubat 2022 Pazartesi) oynanan 14’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 14’ünc haftasını Gönyeli Spor Kulübü, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Diamond Child 3 puanla kapattı.

VadiliDarts Derneği ile Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği arasındaki karşılaşmanın 8-8 beraberlikle sonuçlandığı haftada, konuk ettiği Beyarmudu Belediyesi’ni 10-6’lık skorla geçen Diamond Child zirve yolculuğuna yenilgisiz sürdürdü.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 14’nc hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli-Lefkoşa Darts Birliği: 12-4

Cihangir-Gönyeli Darts Birliği: 4-12

LEGEND-Gönyeli Av.At.K: 11-5

Minareliköy-Güzelyurt Darts Birliği: 13-3

Diamond Child-Beyarmudu Belediyesi: 10-6

VadiliDarts Derneği -Coşkuner K.S.ve Spor Derneği: 8-8



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 14 14 0 0 160 64 42 96

2.Minareliköy 14 13 0 1 171 53 39 118

3.Gönyeli Darts Birliği 14 12 0 2 152 72 36 80

4.LEGEND 14 8 2 4 127 97 26 30

5.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 14 7 3 4 117 107 24 10

6.Güzelyurt Darts Birliği 14 4 4 6 88 136 16 -48

7.Vadili Darts Derneği 14 3 4 7 102 122 13 -20

8.Gönyeli Av.At.K. 14 3 3 8 85 139 12 -54

9.Cihangir 14 3 2 9 88 136 11 -48

10.Gönyeli 14 2 4 8 90 134 10 -44

11.Beyarmudu Belediyesi 14 2 1 11 85 139 7 -54

12.Lefkoşa Darts Birliği 14 1 1 12 79 145 4 -66

