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Diamond Child devreyi lider bitirdi

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre tamamlandı. İlk devreyi yenilgisiz 33 puanla lider bitiren DiamondChild’ı, 30 puanla Minareliköy, 27 puanla Gönyeli Darts Birliği takip etti

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Diamond Child devreyi lider bitirdi
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre 17 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. İlk devreyi Diamond Child yenilgisiz lider tamamladı.
Ligin on birinci hafta maçlarında Güzelyurt Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child, Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği ve LEGEND raki,plerini mağlup etti.
İlk devreyi yenilgisiz 33 puanla lider bitiren DiamondChild’ı 30 puanla Minareliköy, 27 puanla Gönyeli Darts Birliği takip etti:    
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Beyarmudu Belediyesi-Güzelyurt Darts Birliği: 7-9
Coşkuner K.S.ve Spor Derneği-Gönyeli Av.At.K.:  9-7
Diamond Child Darts Derneği-Cihangir: 12-4
Minareliköy-Lefkoşa Darts Birliği: 13-3
VadiliDarts Derneği-Gönyeli Darts Birliği: 6-10
Gönyeli-LEGEND: 4-12
 
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                         
TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Diamond Child                    11     11     0       0       128   48     33     80
2.Minareliköy                         11     10     0       1       134   42     30     92
3.Gönyeli Darts Birliği  11     9       0       2       118   58     27     60
4.LEGEND                   11     6       1       4       96     80     19     16
5.Coşkuner K.S.ve Spor D.    11     5       2       4       84     92     17     -8
6.Güzelyurt Darts Birliği        11     4       4       3       80     96     16     -16
7.Gönyeli Av.At.K.                11     3       3       5       71     105   12     -34
8.Vadili Darts Derneği  11     3       2       6       79     97     11     -18
9.Cihangir                     11     3       1       7       71     105   10     -34
10.Gönyeli                    11     1       3       7       66     110   6       -44
11.Lefkoşa Darts Birliği         11     1       1       9       65     111   4       -46
12.Beyarmudu Belediyesi       11     1       1       9       64     112   4       -48
 
 
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