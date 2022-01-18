Diamond Child devreyi lider bitirdi

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre tamamlandı. İlk devreyi yenilgisiz 33 puanla lider bitiren DiamondChild’ı, 30 puanla Minareliköy, 27 puanla Gönyeli Darts Birliği takip etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre 17 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. İlk devreyi Diamond Child yenilgisiz lider tamamladı.

Ligin on birinci hafta maçlarında Güzelyurt Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child, Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği ve LEGEND raki,plerini mağlup etti.

İlk devreyi yenilgisiz 33 puanla lider bitiren DiamondChild’ı 30 puanla Minareliköy, 27 puanla Gönyeli Darts Birliği takip etti:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Güzelyurt Darts Birliği: 7-9

Coşkuner K.S.ve Spor Derneği-Gönyeli Av.At.K.: 9-7

Diamond Child Darts Derneği-Cihangir: 12-4

Minareliköy-Lefkoşa Darts Birliği: 13-3

VadiliDarts Derneği-Gönyeli Darts Birliği: 6-10

Gönyeli-LEGEND: 4-12



EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 11 11 0 0 128 48 33 80

2.Minareliköy 11 10 0 1 134 42 30 92

3.Gönyeli Darts Birliği 11 9 0 2 118 58 27 60

4.LEGEND 11 6 1 4 96 80 19 16

5.Coşkuner K.S.ve Spor D. 11 5 2 4 84 92 17 -8

6.Güzelyurt Darts Birliği 11 4 4 3 80 96 16 -16

7.Gönyeli Av.At.K. 11 3 3 5 71 105 12 -34

8.Vadili Darts Derneği 11 3 2 6 79 97 11 -18

9.Cihangir 11 3 1 7 71 105 10 -34

10.Gönyeli 11 1 3 7 66 110 6 -44

11.Lefkoşa Darts Birliği 11 1 1 9 65 111 4 -46

12.Beyarmudu Belediyesi 11 1 1 9 64 112 4 -48



