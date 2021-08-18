Diamond Child, Basel Holding'e teşekkür etti

Diamond Child Darts Derneği kaptanı Murat Çınaroğlu, Basel Holding Direktörü Burak Başel'i ziyaret ederek plaket takdim etti

Süper Ligin yeni ekibi Diamond Child Darts Derneği iki yıldır takımın sponsorluğunu yapan Basel Holding’in direktörü Burak Başel'e teşekkür plaketi taktim etti.

Diamond Child Darts Derneği adına son iki yıldır takımın kaptanlığını yapan Murat Çınaroğlu katkılarından dolayı Basel Holding Direktörü Burak Başel'i ziyaret ederek plaket takdim edip, teşekkür etti. Ziyarette ikinci yıl sonundatakımın Süper Lige çıktığını açıklayan Murat Çınaroğlu, Basel Holding'in katkılarıyla bu yıl Süper Lig için güçlü bir takım kurmak istediklerini belirtti.

Burak Başel ise plaket için teşekkür ederek katkılarının devam edeceğini söylerken, Diamond Child Darts Derneğine başarılar diledi.

