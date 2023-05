Davutoğlu’ndan sert açıklama

Darts Federasyonu başkanlığını on yıldır sürdüren Gürtap Davutoğlu, biten sezonu değerlendirerek, sporu yönetenlere ve kendilerini içkili ortamlarda acımasızca eleştirenlere ver yansın etti

Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, bir sezonu daha geride bıraktıklarını belirterek, başarılı olan takım ve sporcuları kutladı.

Spor yönetiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Davutoğlu, kendilerini içki masalarında eleştirenlere de ver yansın etti.

Darts Federasyonu’nun 5 Kasım 2010 yılında kurulduğunu belirten Gürtap Davutoğlu, “Kurucu başkanlığını Uğur Barani yaptıktan sonra Eylül 2013 yılında göreve geldim. On yıldır başkanlığını yaptığım Darts Federasyonu’nda yaşanan sıkıntılar ve haksız eleştirilerden dolayı yoruldum” dedi.

“Spor Dairesi’nin ilgisizliği bu spora gönül veren sayısız insanı da etkiliyor” diyen Davutoğlu, “İçte de sıkıntılar var. Genel kurula gelip fikir söylemeyen, sağda solda konuşmaktan başka bir şey yapmayan elit başkan ve sporcu düzeyinde kişiler var.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK MÜCADELE VERDİK, VERİYORUZ

“1980’li yılların sonunda başlayan, çok yollar kat ederek bugünlere gelen ve yıllardır, özüne kavuşamayan darts camiası 2010 yılında federasyon olduktan sonra, federasyon olmanın gerekliliğini yerine getirmek için çok mücadele verilmiştir” diyen Gürtap Davutoğlu şöyle devam etti.

“Yöneticiler olarak bizler, Beden Eğitimi Spor Yasası ile tüzüğümüzün, emrettiği uygulamalar dışına çıkılmamış ve dartsın disiplin ve kalitesi adına çok önemli yollar kat edilmiştir.

On yılı değerlendirdiğim zaman, birçok işlere imza attığımızı çok rahat söyleyebilirim. Gerek sporcularımızı, gerekse kulüplerimizin önüne olmayan hedefler koyduk. Ödüllendirdik. Başarıları görmezden gelmedik. Gücümüz elverdiğince, beğenilir yada beğenilmez, maddi manevi olarak hep en iyisini düşündük… Yurtdışı politikası olarak her şeyi denedik, yaptık. Olmadı, dünyayı ayağımıza getirerek ambargoya meydan okuduk. Özellikle kurumsal yapıya kavuşması için kulüplerimize puan başı para koyduk. Bunlar küçümsenecek bir şey değildir ve görmezden gelinemez.”

KAFALARA GÖRE DAĞITILAN BÜTÇE

Her yıl sonunda veya başında tüm federasyonlar çalışmalarını faaliyetlerini Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’na sunduğunu belirten Gürtap Davutoğlu, federasyonlarla birlikte yapılan toplantılar sonunda bütçelerin açıklandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Pandemi olduktan sonra artık buna ihtiyaç duyulmadı, her yıl keyfi bütçeler açıklanıp onaylandı. Ülkemizde Covid-19 olayının başladığı 2020 Mart ayından itibaren sıkıntı yaşıyoruz. Halen daha devam etmektedir. Önce faaliyetlerimiz durdu, sonra devam etti, tekrar durdu derken normale döndükten sonra bile Covid-19’un acı faturasını yaşıyoruz. İstedikleri gibi bütçe dağıtımı yaptıklarının yanında dağıtılan bütçenin bile zamanında ödenememesi, bizleri çok yıpratmıştır. Sürekli yükselen bir trendi olan dartsın önünü çok iyi göremiyoruz. Hade bu yılı da atlatırız mantığı ile gidilecek bir durum yok ortada.

SALON SIKINTISI

Dartsta uygulanan disiplin ve kurallar nedeninin yanında, kulüplerin de sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçe yönelik çok yapılması gereken işler var. Özellikle Federasyona ait lokal ve salon, tüzük tadilatı, oynanan mekanlar ve gençlerimize hazırlanacak zemin çok önemlidir. Sporu yönetenler bir an önce silkinip bunun farkına varmaları gerekir. Yani, “ben vereyim 300 bin TL bütçe, ülke dartsını ne isterlerse yapsınlar. Yönetsinler da tamamdır” mantığı ile bu işler yürümez.

“DAHA İYİSİNİ YAPARIZ DİYEN VARSA GELSİN YAPSIN”

Hiçbir zaman tüzüğe aykırı davranmadık. Her sezon başında talimatlarımızı çıkardık, yayınladık, aksini yapmadık. Federasyonumuz kurallarla ilgili hata ve eksiklik gördüğü andan itibaren oyun kuralları, yönetmelikleri ayrıca WDF’nin (Dünya Darts Federasyonu) Tüzük, oyun kurallarını Türkçeleştirerek kitapçık haline getirdik. Hakemlerimizle bu sporu kurallara göre yönetmesini sağlamaya başladığı andan itibaren, kalite ve disiplin geldi. Çalışıyoruz, hemde çok çalışıyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu yaptık ve yapıyoruz.

Ancak, yıprandığımız gerçeğini gözardı edemeyiz. Bu noktada, yeni bir heyecan gerekmektedir, özellikle eleştiri oklarını üzerimize atmaktan çekinmeyen bazı kesim arkadaşların elini taşın altına koyması gerekmektedir. Gelsinler biz daha iyi yaparız desinler onlara seçimsiz bir olanak sağlayıp, devretmeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.”