Davutoğlu: Sezon zor geçti

Sezonun tamamlanmasının ardından açıklama yapan Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, zor bir sezon geçirdiklerini ifade etti.
Başkan Gürtap Davutoğlu sezonla ilgili olarak şunları söyledi:
"Covit-19 salgını nedeniyle sezon zor geçti. Gerek ertelemeler gerek ligin Yaz aylarına sarkması sezonun zor geçtiğinin göstergesidir.
Ancak, ciddi ve istenmeyen olumsuz bir durumun da yaşanmaması bizi sevindiren taraf oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen sporcularımızın sergilediği mücadele ve performanslarının azalmamasından dolayı sporcularımıza ve kulüplerimize yürekten teşekkür ederim."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.