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Davutoğlu: Sezon zor geçti

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Davutoğlu: Sezon zor geçti
Sezonun tamamlanmasının ardından açıklama yapan Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, zor bir sezon geçirdiklerini ifade etti.
Başkan Gürtap Davutoğlu sezonla ilgili olarak şunları söyledi:
"Covit-19 salgını nedeniyle sezon zor geçti. Gerek ertelemeler gerek ligin Yaz aylarına sarkması sezonun zor geçtiğinin göstergesidir.
Ancak, ciddi ve istenmeyen olumsuz bir durumun da yaşanmaması bizi sevindiren taraf oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen sporcularımızın sergilediği mücadele ve performanslarının azalmamasından dolayı sporcularımıza ve kulüplerimize yürekten teşekkür ederim."
 
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