Dartsta zirve çekişmesi sürüyor

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde dokuzuncu haftayı Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Lefkoşa Darts Birliği 3 puanla kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde dokuzuncu haftayı Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Lefkoşa Darts Birliği 3 puanla kapattılar.

Efes Pilsen Darts Süper Liginde alınan sonuçlar şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Darts Birliği (6-10)

Minareliköy S.K.-LEGEND(14-2)

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Gönyeli Av.At.K.(8-8)

Lefkoşa Darts Birliği-Cihangir S.K.(14-2)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 9 8 0 1 107 37 24 70

2.Lefkoşa Darts Birliği 9 8 0 1 101 43 24 58

3.Coşkuner K.S.ve Spor D. 9 6 1 2 80 64 19 16

4.Gönyeli Darts Birliği 9 6 0 3 83 61 18 22

5.Gönyeli Av.At.K. 9 3 2 4 63 81 11 -18

6.Beyarmudu Belediyesi 9 2 1 6 56 88 7 -32

7.Cihangir S.K. 9 1 0 8 44 100 3 -56

8.LEGEND 9 0 0 9 42 102 0 -60

