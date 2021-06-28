banner583
banner676
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
11 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
132 0
 
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
19 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
708 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
42 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
146 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
53 0
banner661
banner682

Dartsta zirve çekişmesi sürüyor

banner476

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde dokuzuncu haftayı Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Lefkoşa Darts Birliği 3 puanla kapattılar

banner666
Dartsta zirve çekişmesi sürüyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi. 
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde dokuzuncu haftayı Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Lefkoşa Darts Birliği 3 puanla kapattılar.
Efes Pilsen Darts Süper Liginde alınan sonuçlar şöyle:
Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Darts Birliği (6-10)
Minareliköy S.K.-LEGEND(14-2)
Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Gönyeli Av.At.K.(8-8)
Lefkoşa Darts Birliği-Cihangir S.K.(14-2)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU       
TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Minareliköy S.K.                 9          8          0          1          107      37        24        70
2.Lefkoşa Darts Birliği          9          8          0          1          101      43        24        58
3.Coşkuner K.S.ve Spor D.   9          6          1          2          80        64        19        16
4.Gönyeli Darts Birliği           9          6          0          3          83        61        18        22
5.Gönyeli Av.At.K.               9          3          2          4          63        81        11        -18
6.Beyarmudu Belediyesi        9          2          1          6          56        88        7          -32
7.Cihangir S.K.                      9          1          0          8          44        100      3          -56
8.LEGEND                            9          0          0          9          42        102      0          -60
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.